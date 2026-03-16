Che cos’è il Jones Act e perché Trump vuole sospenderlo

Da it.insideover.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Jones Act, noto anche come Merchant Marine Act del 1920, è una legge statunitense che regola il trasporto marittimo tra le coste americane. Recentemente, il governo ha considerato la sospensione di questa normativa, soprattutto in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia e alle criticità della logistica interna. La questione ha attirato l’attenzione di politici e settori industriali coinvolti nel trasporto marittimo e nell’approvvigionamento energetico.

Il Merchant Marine Act of 1920, più noto come Jones Act, torna ciclicamente al centro del dibattito politico americano ogni volta che i prezzi dell’energia salgono e il sistema logistico interno mostra i suoi limiti. La norma, approvata nel 1920 per garantire agli Stati Uniti una flotta mercantile nazionale pronta all’uso in caso di guerra o emergenza, impone che le merci trasportate tra due porti statunitensi viaggino su navi costruite negli Stati Uniti, di proprietà americana, battenti bandiera americana e con equipaggio prevalentemente statunitense. Per oltre un secolo questa legge ha funzionato come uno strumento di politica industriale... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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