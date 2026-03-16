Che cos’è il Jones Act e perché Trump vuole sospenderlo

Il Jones Act, noto anche come Merchant Marine Act del 1920, è una legge statunitense che regola il trasporto marittimo tra le coste americane. Recentemente, il governo ha considerato la sospensione di questa normativa, soprattutto in risposta all’aumento dei prezzi dell’energia e alle criticità della logistica interna. La questione ha attirato l’attenzione di politici e settori industriali coinvolti nel trasporto marittimo e nell’approvvigionamento energetico.

Il Merchant Marine Act of 1920, più noto come Jones Act, torna ciclicamente al centro del dibattito politico americano ogni volta che i prezzi dell’energia salgono e il sistema logistico interno mostra i suoi limiti. La norma, approvata nel 1920 per garantire agli Stati Uniti una flotta mercantile nazionale pronta all’uso in caso di guerra o emergenza, impone che le merci trasportate tra due porti statunitensi viaggino su navi costruite negli Stati Uniti, di proprietà americana, battenti bandiera americana e con equipaggio prevalentemente statunitense. Per oltre un secolo questa legge ha funzionato come uno strumento di politica industriale... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Che cos’è il Jones Act e perché Trump vuole sospenderlo Articoli correlati Cos’è l’Ets, come incide sulle bollette e perché Meloni vorrebbe sospenderlo. Lo scontro con la UeRoma, 11 marzo 2026 – Il sistema europeo che mette un prezzo alle emissioni di CO2 torna al centro del confronto politico tra Roma e Bruxelles. Cos’è la Section 122 del Trade Act, il ‘bottone rosso’ spinto Trump per mettere nuovi dazi globaliRoma, 21 febbraio 2026 – Il presidente Donald Trump ha fatto ricorso alla Section 122 del Trade Act del 1974 per introdurre nuovi dazi globali del... Approfondimenti e contenuti su Che cos'è il Jones Act e perché Trump... Discussioni sull' argomento L'amministrazione Trump valuta la sospensione del Jones Act; L’amministrazione Trump revocherà il Jones Act per contenere i prezzi del petrolio; Trump valuta la rinuncia al Jones Act in un contesto di aumento dei prezzi del carburante, afferma la Casa Bianca; Trump, quattro contromosse petrolifere e una speranza: L'Iran sta per arrendersi (di L. Santucci). L'amministrazione Trump sta valutando la sospensione del Jones Act, una legge marittima federale vecchia di un secolo. Una deroga consentirebbe alle petroliere straniere di trasportare carichi tra i porti statunitensi, dato che i prezzi del petrolio rimangono al - facebook.com facebook L'amministrazione Trump valuta la sospensione del Jones Act x.com