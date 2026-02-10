La compagnia aerea Air India ha deciso di offrire alle famiglie delle vittime dell’incidente di Ahmedabad, che ha causato la morte di 260 persone lo scorso giugno, un risarcimento di 8mila sterline. In cambio, le famiglie rinunceranno a fare causa. La decisione ha sorpreso molti, considerando la gravità del disastro.

L’Air India offre alle famiglie delle vittime dell’incidente aereo di Ahmedabad, avvenuto lo scorso giugno e costato la vita a 260 persone, un risarcimento di 8.000 sterline in cambio della rinuncia al diritto di citare in giudizio la compagnia aerea e Boeing. La proposta, che solleva dubbi tra i legali delle famiglie, arriva mentre emergono ipotesi investigative che puntano alla responsabilità “intenzionale” di uno dei piloti, aprendo scenari inediti sulla tragedia. Una somma contenuta, 8.000 sterline, per chiudere definitivamente la questione legale. È l’offerta che Air India ha presentato ai familiari delle 242 persone a bordo del Boeing 787-8 Dreamliner precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad il 12 giugno dello scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Air India Ahmedabad

In seguito all’incendio di Crans-Montana, le autorità hanno deciso di offrire un sostegno di 10.

Il governo del Cantone del Vallese ha stanziato 10.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Caso Air India 171: Le Novità dell'Indagine

Ultime notizie su Air India Ahmedabad

Incidente Air India, 8mila sterline alle famiglie delle vittime per rinunciare alla causaLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidente Air India, 8mila sterline alle famiglie delle vittime per rinunciare alla causa ... tg24.sky.it

Disastro Air India: l'aereo è precipitato perché il pilota ha spento i motori, non si è trattato di un incidenteIl Boieng 787 di Air India è precipitato perché il pilota ha spento i motori: l'India ammette dunque che si è trattato di un gesto intenzionale, non di un incidente ... notizie.it

AIR INDIA. SU BOEING 787 GUASTO IDENTICO AD INCIDENTE GIUGNO (AGI/AFP) - Nuova Delhi, 2 feb. - Air India ha bloccato a terra un Boeing 787, senza specificare l'aeroporto, dopo aver segnalato un "possibile difetto" nel suo interruttore di alimentazio - facebook.com facebook