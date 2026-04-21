Che cosa succede all’account Apple quando si muore?

Con l’introduzione di iOS 15.2, l’ecosistema Apple ha introdotto una funzione dedicata alla gestione dell’eredità digitale. Questa novità permette di organizzare in modo più semplice e diretto il trasferimento dei contenuti dell’account Apple in caso di decesso. La procedura riguarda aspetti legali e pratici relativi alla gestione dei dati e delle informazioni digitali lasciate dagli utenti.

(Adnkronos) – L'ecosistema Apple ha introdotto con il rilascio di iOS 15.2 una specifica procedura per la gestione della cosiddetta eredità digitale, semplificando un passaggio burocratico precedentemente complesso. Lo strumento principale è rappresentato dalla funzione Contatto Erede, che permette all'utente di designare preventivamente una persona di fiducia autorizzata ad accedere ai dati salvati su iCloud. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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