Quando qualcuno muore, il cervello non si spegne subito. Studi recenti mostrano che, anche dopo la fine delle funzioni vitali, alcune attività neuronali continuano per un breve periodo. Questo significa che il processo di morte non è immediato come si pensa comunemente, e apre nuove domande su quello che si prova in quelle ultime fasi.

Uno dei momenti cardine dell’esperienza umana è, paradossalmente, quello della morte. Viviamo la nostra esistenza sapendo che arriverà il momento di chiusura definitiva, quella fine inevitabile che accomuna tutti e che, ad oggi, rappresenta ancora un grande mistero irrisolto. Su quello che accade dopo la morta si sono interrogate tutte le religioni del mondo, ma anche scienziati, letterati e scrittori. Non da ultimo, lo ha fatto Dan Brown nel suo ultimo libro L’ultimo segreto, dove ha indagato il concetto di coscienza non locale. Ogni storia, film o testo ci ha insegnato che quando il cuore smette di battere, per la vita è partita chiusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sapevi che il cervello non si “spegne” subito quando si muore? Ecco cosa succede veramente

Approfondimenti su Cervello Morte

La passione per lo sci spinge molti a salire in montagna anche in condizioni di freddo e alta quota.

Durante una cerimonia a San Paolo fuori le Mura, la luce che illuminava uno dei tondi raffiguranti Papa Francesco si è spento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Cosa Accade al Cervello Quando Moriamo Il Nuovo Studio Che Cambia Tutto

Ultime notizie su Cervello Morte

Argomenti discussi: Cosa succede al cervello se fai sempre lo stesso tragitto ogni giorno, secondo la psicologia; VILPA: l'attività fisica intermittente che riduce la mortalità del 44%; Tutto quello che sappiamo su anime remake Cyborg 009.

Se l’orologio del cervello non funziona bene, la mente usa la «scorciatoia» dello spazioLa spazializzazione del tempo rappresenta una strategia di riserva che entra in gioco quando i meccanismi interni deputati alla misurazione delle durate temporali vengono attivati in modo poco effic ... ilsole24ore.com

7 abbracci al giorno cambiano il tuo cervello: lo sapevi?Scopri come 7 abbracci al giorno cambiano il tuo cervello e influenzano il tuo benessere psicologico e fisico. microbiologiaitalia.it

Gelato & felicità Lo sapevi che mangiare gelato stimola le aree del cervello legate al piacere e al buonumore Non è solo una coccola: è un momento felice, vero. A volte basta una coppetta per cambiare la giornata #gelatobalù #gelatoartigianale #mom - facebook.com facebook