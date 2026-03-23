Arriva da un contatto che conosci bene. Magari un amico di vecchia data, un collega, persino un familiare. Il messaggio sembra genuino, quasi commovente: c’è la foto di una ragazza in body nero, in posa da ballerina classica, e una richiesta d’aiuto apparentemente innocua. “ Puoi votare per Federica? È la figlia di una mia amica, sta partecipando a un concorso di danza e con il tuo voto può vincere una borsa di studio per un anno di corsi gratuiti. Non costa niente, basta un click “. Il tono è rassicurante, empatico. Ti viene sottolineato che non è richiesto alcun pagamento, che si tratta solo di un gesto di solidarietà. Un click per aiutare una giovane a realizzare un sogno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Truffa della ballerina su WhatsApp, ti ruba l’account in 60 secondi: ecco cosa succede quando clicchi

Articoli correlati

Leggi anche: La truffa della ballerina su WhatsApp: quando un fantomatico voto ti ruba l’account

Cosa succede se clicchi sul link della Truffa della Ballerina: l’account parallelo e i messaggi ai contattiUn link per votare una bambina a un concorso di danza e l'account finisce in mano ai cyber-criminali.

Una selezione di notizie su Truffa della

Temi più discussi: Truffa della ballerina su WhatsApp: ecco come ti rubano l’account e chiedono soldi ai tuoi amici; La truffa della giovane ballerina via WhatsApp colpisce anche sul lago; Nella truffa della ballerina è caduta anche la moglie di Matteo Bassetti, quali conseguenze e cosa fare; Zia, vota mia figlia: la truffa della ballerina corre su WhatsApp, un caso in Salento.

Cosa succede se clicchi sul link della Truffa della Ballerina: l’account parallelo e i messaggi ai contattiSu Fanpage.it ce ne stiamo occupando da un pò, ma la cosiddetta Truffa della Ballerina continua a trarre in inganno gli utenti di WhatsApp. La modalità è quella tipica dei tentativi di phishing. Sul d ... fanpage.it

Il messaggio da parte di un familiare e poi il sequestro del proprio account: ecco come proteggersi dalla truffaIl messaggio da parte di un familiare e poi il sequestro del proprio account: ecco come proteggersi dalla truffa ... leccesette.it

Biagio Izzo al Teatro Impero di Marsala con “L’arte della truffa” #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

Torino, truffa della benzina con carte clonate: cinque coinvolti, due arresti x.com