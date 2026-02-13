Al Teatro Garage in scena lo spettacolo Vite binarie - Dove il destino ci porta
Venerdì 13 febbraio, al Teatro Garage di Genova, la compagnia Dis Equilibre presenta per la prima volta lo spettacolo “Vite binarie - Dove il destino ci porta”, ideato e interpretato da Aurora Dario e Stefano Dattrino, con regia di Wilfried Bernard.
Il titolo fa parte della rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali”, proposta dall'associazione culturale La Chascona e realizzata in collaborazione con il Teatro Garage. Rassegna giunta alla V edizione, inserita nella stagione teatrale dedicata ai nuovi scenari del teatro, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia acclamate dalla critica. In una stazione ferroviaria, dove il tempo scorre inesorabile, due anime smarrite tornano ogni giorno, sperando in un ritorno che forse non arriverà mai. Lui stringe tra le mani una lettera, un messaggio lasciato prima di una partenza senza ritorno.🔗 Leggi su Genovatoday.it
