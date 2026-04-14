Esercizi di stile | al teatro Libero lo spettacolo che mette in scena il gioco

Al teatro Libero è in scena uno spettacolo che si basa sul concetto di gioco. La rappresentazione presenta una sequenza di numeri vari, tra commedie, danze e magie, senza una trama unitaria. La varietà di elementi richiama sia l’atmosfera del circo sia quella del teatro leggero, creando un ritmo dinamico e senza un filo narrativo preciso. Lo spettacolo si focalizza sull’intrattenimento attraverso diverse forme di performance.

La chiave di lettura di questo spettacolo è il gioco. Mentre la storia è un susseguirsi di numeri diversi tra loro, pezzi comici, danze, perfino incursioni di magia, senza un unico filo narrativo che li unisca, richiamando al tempo stesso la stravaganza del circo e la leggerezza del teatro di.🔗 Leggi su Palermotoday.it LA NARRAZIONE - Esercizio Teatrale Lo spettacolo "Argo" al Teatro Biondo: Letizia Russo mette in scena l’esodo istrianoIl dramma dell’esodo istriano raccontato da Letizia Russo nello spettacolo "Argo", tratto dal romanzo autobiografico di Maria Grazie Ciani, in scena... "Cara Rosa": al teatro Libero lo spettacolo omaggio alla cantante che ha raccontato la SiciliaRosa Balistreri non è stata soltanto una cantante, ma una voce ruvida e potente che ha saputo dare forma al dolore trasformandolo in denuncia e...