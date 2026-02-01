OpenAI fa piazza pulita su ChatGPT | cosa succede ai tuoi flussi di lavoro dal 13 febbraio

OpenAI ha annunciato che dal 13 febbraio 2026 chiuderà alcuni modelli legacy di ChatGPT. La decisione coinvolge tutti i flussi di lavoro che si affidano a queste versioni più vecchie dell’intelligenza artificiale. Gli utenti dovranno aggiornarsi o cercare alternative, perché i vecchi strumenti non saranno più disponibili. La scelta ha già scatenato reazioni tra chi utilizza ChatGPT quotidianamente, preoccupato per eventuali disagi o perdita di funzionalità.

OpenAI ha ufficializzato una svolta che molti osservatori consideravano nell'aria da tempo: a partire dal 13 febbraio 2026, ChatGPT dirà addio a una serie di modelli legacy che hanno segnato la storia recente dell'intelligenza artificiale generativa. Tra questi, spiccano GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini e OpenAI o4-mini, insieme alle versioni GPT-5 Instant e GPT-5 Thinking. Una razionalizzazione che segna il definitivo consolidamento attorno alla famiglia GPT-5, con GPT-5.2 come riferimento principale per la stragrande maggioranza degli utenti. La decisione non è arrivata all'improvviso. Nelle settimane precedenti erano circolate indiscrezioni su un possibile riordino dell'offerta, alimentando discussioni accese tra professionisti e appassionati che utilizzano quotidianamente la piattaforma.

