La procura della Florida ha avviato un’indagine su ChatGPT e sulla società che lo ha sviluppato, OpenAI, per capire se il chatbot possa aver avuto un ruolo in un omicidio. L’esame riguarda le interazioni tra l’intelligenza artificiale e le persone coinvolte nel caso, mentre si cercano eventuali elementi che possano collegare il software a fatti criminosi. La procedura si concentra sulla possibilità che ChatGPT abbia fornito informazioni o suggerimenti utili in qualche modo all’evento.

Vuole capirlo la procura della Florida, che ha aperto un’indagine sul chatbot e su OpenAi dopo una sparatoria in un’università La procura generale della Florida ha aperto un’indagine penale su ChatGPT e OpenAI, l’azienda che lo ha sviluppato, dopo aver esaminato i messaggi scambiati tra il chatbot e un ragazzo sospettato di aver ucciso due persone all’università statale a Tallahassee. Il procuratore generale dello stato, James Uthmeier, ha detto che il presunto omicida aveva chiesto a ChatGPT consigli per compiere l’attacco armato, e che il chatbot glieli aveva dati. Non è noto per quali ipotesi di reato sia stata aperta l’inchiesta su OpenAI.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - ChatGPT può aver avuto un ruolo in un omicidio?

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