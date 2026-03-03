Morti in ambulanza autista indagato per omicidio premeditato | Veleno o fazzoletto può aver usato di tutto

Un autista di 27 anni è stato indagato per aver causato la morte di una persona mentre era in ambulanza. Le accuse nei suoi confronti sono di omicidio volontario aggravato, con l’accusa di aver usato sostanze velenose o strumenti insidiosi. Sono in corso le indagini per chiarire le modalità e le responsabilità dell’accaduto.

Il 27enne autista dell'ambulanza è indagato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e commesso con sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. A Fanpage.it l'avvocato che rappresenta la famiglia dell'ultima vittima spiega: "Figli sconvolti, madre non era terminale". 🔗 Leggi su Fanpage.it Forlì, cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi: indagato un autistaUn operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute... Forlì, cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi: indagato un autista | "Omicidi premeditati e con sostanze letali"Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute... Contenuti e approfondimenti su Morti in ambulanza autista indagato per... Temi più discussi: Cinque anziani morti in ambulanza, indagato un autista a Forlì; Il mistero dei 5 anziani morti in ambulanza: 27enne della Croce Rossa indagato per omicidio plurimo; Il mistero dei 5 anziani deceduti in ambulanza: l’autista indagato avrebbe usato sostanze letali; Forlì, cinque anziani morti sull'ambulanza: operatore della Croce Rossa indagato per omicidio plurimo. Morti in ambulanza, omicidi premeditati e con sostanze letali. Il figlio di una vittima: Siamo sconvoltiL'inchiesta di Forlì sul 28enne della Croce Rossa si aggrava: si fa strada l'ipotesi di delitti lucidamente pianificati tramite la somministrazione di farmaci durante il tragitto verso l'ospedale. Le ... ilrestodelcarlino.it Morti in ambulanza a Forlì, autista accusato di essere un serial killer: 5 casi, omicidi con sostanze letaliA Forlì un autista di ambulanza è indagato per 5 morti sospette che potrebbero essere in realtà omicidi: procura al lavoro ... virgilio.it Morti sul lavoro e futuro incertissimo. È sciopero all'ex Ilva di Taranto x.com Morti padre, madre e figlio. Tre fuggitivi arrestati per omicidio stradale, altri tre in fuga - facebook.com facebook