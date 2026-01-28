LIVE Alba Blaj-Scandicci Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | vincere per continuare a inseguire il primo posto

Questa mattina si gioca una partita importante tra Alba Blaj e Scandicci nella Champions League femminile di volley. Le italiane hanno bisogno di vincere per mantenere vive le speranze di raggiungere il primo posto, distante tre punti. La sfida è molto importante per entrambe, con Scandicci che cerca di conquistare punti pesanti in trasferta e avvicinarsi alla vetta. La partita è in corso e il risultato potrebbe cambiare le sorti del girone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l' Alba Blaj e la Savino del Bene Scandicci, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League volley femminile, con la squadra italiana che si è messa all'inseguimento di Istanbul al primo posto a tre lunghezze di distanza. Scandicci, nel suo percorso europeo, ha conquistato tre vittorie e una sconfitta: dopo i successi all'andata contro l' Alba Blaj per 3-0 e contro le francesi del Le Cannet per 1-3, è arrivata la sconfitta interna per 1-3 contro le rivali dell' Istanbul, per poi ricominciare il girone di ritorno con la vittoria contro le già citate transalpine per 3-0.

