Bodo Glimt-Sporting Lisbona Champions League 11-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I norvegesi vogliono stupire ancora

Stasera alle 21:00 si sfidano BodoGlimt e Sporting Lisbona nella fase a gironi della Champions League. I norvegesi cercano di sorprendere ancora, mentre i portoghesi, reduci da un pareggio sofferto contro Braga, vogliono raccogliere punti importanti. Le formazioni sono state annunciate e si attendono le strategie delle due squadre prima del calcio d’inizio.

Tante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è andato in scena lo scenario opposto, visto che i Leoni hanno lasciato due punti vitali per un rigore subito nel recupero. Il risultato del Clasico tra Benfica e Porto lascia una porticina. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I norvegesi vogliono stupire ancora Articoli correlati Bodo/Glimt-Sporting Lisbona (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pericolo scandinavo per i LeoniTante volte lo Sporting Lisbona ha beneficiato degli ultimi minuti per cogliere risultati di importanza capitale: sabato sera al Municipal di Braga è... Napoli-Qarabag 2-0: gol e highlights | Champions League Contenuti e approfondimenti su Bodo Glimt Sporting Lisbona Champions... Temi più discussi: Pronostico Bodo/Glimt-Sporting CP: analisi e probabili formazioni 11/03/2026 Champions League; Bodo-Glimt - Sporting Lisbona (Champions League): la cronaca in diretta del match; Dove vedere Bodo/Glimt-Sporting in tv: canale, orario, formazioni; Pronostico Bodo Glimt-Sporting | Ottavi di finale Champions League 2025/26. Pronostico Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona – 11 Marzo 2026La serata del 11 Marzo 2026 vedrà l’UEFA Champions League accendersi all’Aspmyra Stadion, dove il calcio d’inizio è fissato per le 21:00. Un contesto ... news-sports.it Pronostico Bodø/Glimt-Sporting CP: la favola giallonera può continuareBodø/Glimt-Sporting CP è un ottavo di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Lo Sporting Lisbona agli Ottavi, e un fortissimo ma eterno incompiuto Arsenal ai Quarti. Il Bodo Glimt è ancora una cenerentola, ma sogna di finire il ballo il più tardi possibile… Dove può arrivare facebook ' ! - Real Madrid-Manchester City - Bodo Glimt-Sporting Lisbona - PSG-Chelsea - Newcastle-Barcellona - Galatasaray-Liverpool - Atletico Madrid-Tottenham - Arsenal-Leverkusen #Tuttosport #Atalanta x.com