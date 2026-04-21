Cesenatico celebra la Liberazione con un programma ricco di eventi | in città anche Walter Veltroni

A Cesenatico si prepara a ricordare l’81esimo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista con un programma che include diverse iniziative e manifestazioni. Tra gli eventi previsti, ci sarà anche la presenza di Walter Veltroni, che parteciperà ad alcune attività pubbliche. La città si anima per commemorare questa ricorrenza, coinvolgendo cittadini e visitatori in momenti di riflessione e celebrazione.

Cesenatico celebra l’81esmo anniversario della Liberazione dal regime nazifascista con un ricco cartellone di eventi e iniziative. L’evento istituzionale – come da prassi – avrà inizio il 25 aprile alle ore 9 con la deposizione delle corone nei luoghi che ricordano i caduti partigiani: Ponte.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Cesenatico celebra il 25 aprile: Veltroni, Cavezzali e un programma ricco di eventiServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? L’evento istituzionale – come da prassi – avrà inizio il 25... Carri, stand e luna park in piazza: Forlimpopoli celebra la Segavecchia con un ricco programma di eventiForlimpopoli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari della propria tradizione: la Segavecchia 2026, in programma nel cuore... Altri aggiornamenti Cesenatico celebra il 25 aprile: il programma con Veltroni e CavezzaliIl programma del 25 aprile 2026 a Cesenatico: incontri con Walter Veltroni e Matteo Cavezzali, cerimonie istituzionali e presentazioni letterarie. livingcesenatico.it Memoria del 25 aprile con Veltroni e CavezzaliWalter Veltroni e Matteo Cavezzali presentano i loro libri a Cesenatico, nell’ambito di una serie di incontri culturali che coinvolgono anche altri autori e case editrici, legati alla ricorrenza del ... ilrestodelcarlino.it