Domenica 19 aprile 2026 si sono concluse le consultazioni per la gestione della società Cesare Battisti di San Cataldo, portando a un cambiamento nella guida dell’azienda. La nuova direzione si protrarrà fino al 2030, segnando un passaggio importante nella gestione della società. La decisione è stata comunicata ufficialmente, stabilendo così la continuità della leadership per i prossimi anni.

La gestione della Società Cesare Battisti di San Cataldo entra in una nuova fase operativa dopo le consultazioni avvenute domenica 19 aprile 2026. L’assemblea dei soci ha confermato la guida di Aldo Saetta per il prossimo quadriennio, che si estenderà fino al 2030, garantendo continuità alla gestione del sodalizio locale. Il processo democratico si è svolto in due sessioni, quella mattutina dalle ore 9:00 alle 13:00 e quella pomeridiana dalle 15:30 alle 18:00. Nonostante la mancanza di altre liste contrapposte, la procedura ha seguito rigorosamente i dettami statutari prevedendo l’espressione del voto. Su un totale di 157 partecipanti, il consenso per la lista guidata da Saetta è stato massiccio, con 152 voti favorevoli, a fronte di 4 schede bianche e una scheda nulla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesare Battisti: trionfo di Aldo Saetta, la guida resta fino al 2030

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