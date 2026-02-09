FIA WEC resta su Eurosport fino al 2030 con la 24 Ore di Le Mans
La FIA WEC continuerà a essere trasmessa su Eurosport fino al 2030. La notizia riguarda anche la copertura completa delle gare in diretta su Hbo Max e discovery+, inclusa la 24 Ore di Le Mans. I tifosi potranno seguire tutte le tappe della stagione senza perdere nessun dettaglio, con trasmissioni complete e in tempo reale.
FIA WEC resta su Eurosport fino al 2030 con tutte le gare in diretta integrale su Hbo Max e discovery+, inclusa la 24 Ore di Le Mans. Grazie a un nuovo accordo tra la Fédération Internationale de l'Automobile e Warner Bros. Discovery Sports Europe, il FIA World Endurance Championship verrà trasmesso sui canali Eurosport, in diretta integrale su HBO Max e discovery+, fino ad almeno il 2030. Il Mondiale WEC, vinto l’anno scorso dalla Ferrari AF. su Digital-News.it FIA WEC resta su Eurosport fino al 2030 con tutte le gare in diretta integrale su Hbo Max e discovery+, inclusa la 24 Ore di Le Mans. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Approfondimenti su FIA WEC
Il FIA World Endurance Championship (WEC) rinnova con Warner Bros. Discovery fino al 2030
Robert Kubica dalla F1 al WRC fino alla 24 Ore di Le Mans
Robert Kubica, celebre per la sua esperienza in Formula 1 tra il 2006 e il 2010 con una vittoria in GP, ha intrapreso un percorso versatile nel motorsport.
Ultime notizie su FIA WEC
Argomenti discussi: WEC: a rischio chiusura il programma Hypercar di Alpine nel 2027; Sky e WorldSBK rinnovano accordo e conferma Mondiale SuperBike fino al 2027 (anche NOW); Tutti i VIDEO; Debutta su DAZN Valori in campo, il vodcast sulla sport economy.
WEC 2026: Calendario, Orari Tv e tanto altre InfoWEC 2026 calendario e Orari TV - La stagione FIA WEC 2026 prende il via sulla scia di un 2025 che resterà a lungo nella memoria ... formulacritica.it
WEC, in Bahrain Ferrari contro Porsche e Cadillac per i titoli: gara LIVE sabato su SkyCresce l’attesa per il finale di stagione del FIA World Endurance Championship (WEC). Sabato 8 novembre il via alla 8 Ore del Bahrain, teatro dello scontro decisivo per i Mondiali Hypercar ed il ... sport.sky.it
Esattamente un anno fa la UFC debuttava su Discovery+/Eurosport qui in Italia Ricordo - visto che ricevo ancora domande a riguardo - che nel 2026 tutto resta invariato. Ripartiamo il 24 gennaio! facebook
Davide Ghiotto vince la batteria contro l'americano Dawson ed è secondo (+0.35): Riccardo Lorello resta leader #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.