FIA WEC resta su Eurosport fino al 2030 con la 24 Ore di Le Mans

La FIA WEC continuerà a essere trasmessa su Eurosport fino al 2030. La notizia riguarda anche la copertura completa delle gare in diretta su Hbo Max e discovery+, inclusa la 24 Ore di Le Mans. I tifosi potranno seguire tutte le tappe della stagione senza perdere nessun dettaglio, con trasmissioni complete e in tempo reale.

Grazie a un nuovo accordo tra la Fédération Internationale de l'Automobile e Warner Bros. Discovery Sports Europe, il FIA World Endurance Championship verrà trasmesso sui canali Eurosport, in diretta integrale su HBO Max e discovery+, fino ad almeno il 2030. Il Mondiale WEC, vinto l'anno scorso dalla Ferrari

Robert Kubica, celebre per la sua esperienza in Formula 1 tra il 2006 e il 2010 con una vittoria in GP, ha intrapreso un percorso versatile nel motorsport.

