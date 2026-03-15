Alzheimer | 5 cibi che salvano il cervello

Un gruppo di ricercatori della South Dakota State University ha pubblicato su Nutrients uno studio che riguarda l’alimentazione e il benessere cerebrale. La ricerca, uscita sabato 14 marzo 2026 alle 23:43, si concentra su cinque alimenti che potrebbero avere un ruolo importante nella salute del cervello. Lo studio si inserisce nel contesto delle indagini sull'invecchiamento cerebrale e le possibili strategie di prevenzione.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 23:43, un gruppo di ricercatori della South Dakota State University ha pubblicato su Nutrients una ricerca che cambia radicalmente il modo in cui pensiamo all’invecchiamento cerebrale. Lo studio, coordinato dal professor Samitinjaya Dhakal, si concentra su soggetti over 65 e stabilisce un nesso diretto tra ciò che mangiamo e la capacità della mente di rimanere giovane. I dati raccolti indicano che alimenti specifici possono contrastare il declino cognitivo e il rischio di patologie come l’Alzheimer, mentre altri prodotti alimentari potrebbero accelerare il peggioramento delle funzioni mentali. Il team ha analizzato le abitudini di una comunità di anziani, scoprendo un divario nutrizionale preoccupante: quasi tutti i partecipanti assumevano quantità insufficienti di vitamine, calcio, potassio e fibre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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