Certificazioni Fimi | tre dischi di platino per Bad Bunny e Olly oro per Laura Pausini e Ultimo

La certificazione Fimi ha assegnato tre dischi di platino a Bad Bunny e Olly, a causa delle vendite record dei loro ultimi album. Laura Pausini e Ultimo hanno invece raggiunto la certificazione oro grazie a singoli molto ascoltati. Questa settimana, tra i riconoscimenti più importanti, si contano anche i premi per Twenty One Pilots e Sia, mentre la colonna sonora di Kpop Demon Hunters ha conquistato il pubblico internazionale. I numeri ufficiali confermano il successo di questi artisti.

Focus internazionale sui dischi di platino questa settimana, tra i quali spiccano quelli per Bad Bunny, Twenty One Pilots, Sia, insieme al grande successo della colonna sonora di Kpop Demon Hunters. Bad Bunny colleziona il terzo disco di platino per Debi Tirar Mas Fotos: l’album pubblicato nel gennaio del 2025 è ritornato ad occupare un posto della top ten Top 100 Album Fimi e riconquistato la vetta della Billboard 200 dopo 41 settimane. Vincitore dei due Grammy come Album Dell’Anno e Miglior Album di Musica Urbana, aveva anche ricevuto una nomination per la copertina. Sono diciassette le tracce che compongono il sesto lavoro in studio dell’artista portoricano, tra le quali figurano i feat di RaiNao ( Perfumito Nuevo ), Los Pleneros De La Cresta ( Café Con Ron ), Chuwi ( Veltita ), Omar Courtz & Dei V ( Velda ) Certificazioni: dischi di platino per Bad Bunny e Sia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Bad Bunny e Radiohead, oro per Geolier e AnnalisaLe certificazioni Fimi della settimana 4 del 2026 premiano artisti come Bad Bunny, Radiohead, Geolier e Annalisa, riconoscendo il successo commerciale dei loro album con dischi di platino e oro.

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Olly, Shiva e Taylor SwiftLe certificazioni Fimi confermano il successo di artisti italiani e internazionali nelle classifiche.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Certificazioni FIMI: come funzionano e quante copie servono per il disco d’oro e di platino?; Certificazioni FIMI – settimana 07/2026: Sfera Ebbasta vola a 9 Platino con Rockstar; Certificazioni FIMI – settimana 07/2026: Sfera Ebbasta vola a 9 Platino con Rockstar; Classifiche FIMI settimana 8 (2026): dominio rap con Kid Yugi, Geolier e Pyrex che conquista la vetta dei singoli.

Certificazioni Fimi: tre dischi di platino per Bad Bunny e Olly, oro per Laura Pausini e UltimoFocus internazionale sui dischi di platino questa settimana, tra i quali spiccano quelli per ... msn.com

Perché Olly e gli altri Big di Sanremo 2025 hanno meno certificazioni d’oro e platinoDopo la seconda settimana in cui FIMI ha premiato il Festival di Sanremo 2025 con altre tre certificazioni d'oro, legate al successo in streaming dei brani di Achille Lauro, Giorgia e Lucio Corsi, e ... fanpage.it

Certificazioni Fimi: Per due come noi - Angelina Mango e Olly 3 platino #RealityHouse #FimiAwards x.com

Certificazioni FIMI settimana 8: Bad Bunny conquista il triplo platino con "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS", confermando la sua presa sul mercato italiano. Sul fronte italiano, triplo platino per Olly, Angelina Mango e JULI con "Per due come noi". Tra gli album, platino - facebook.com facebook