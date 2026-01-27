Certificazioni Fimi | dischi di platino per Bad Bunny e Radiohead oro per Geolier e Annalisa

Le certificazioni Fimi della settimana 4 del 2026 premiano artisti come Bad Bunny, Radiohead, Geolier e Annalisa, riconoscendo il successo commerciale dei loro album con dischi di platino e oro. Questi riconoscimenti attestano la diffusione e l’apprezzamento della musica italiana e internazionale sul mercato. La collaborazione tra Fimi e Gfk conferma l’importanza di monitorare e valorizzare i risultati nel settore discografico.

Le Certificazioni stilate da Fimi in collaborazione con Gfk nella settimana numero 4 del 2026 conferiscono dischi di platino a protagonisti della scena internazionale come i Radiohead ed uno dei nomi ai vertici delle classifiche globali e protagonista di un tour che nella prossima estate raggiungerà l’ Italia, Bad Bunny. The Bends dei Radiohead supera le 50mila copie: l’album il secondo lavoro in studio di Thom Yorke e soci arriva due anni dopo dal debutto con Pablo Honey e contiene dodici brani tra i quali figura Fake Plastic Trees uno dei singoli estratti che rappresenta un cambio stilistico influenzando il pop rock degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Bad Bunny e Radiohead, oro per Geolier e Annalisa Approfondimenti su Fimi Certificazioni Certificazioni Fimi: cinque dischi di platino per Lazza, quattro per Geolier Certificazioni Fimi: dischi di platino per Tiziano Ferro e Katy Perry, oro per Coma Cose La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fimi Certificazioni Argomenti discussi: Certificazioni FIMI settimana 2: dopo Mengoni anche Tutta vita di Olly arriva al settimo disco di platino; Certificazioni FIMI 2026, settimana 3: riconoscimenti per Olly, Lucio Dalla e Fabri Fibra; Fabri Fibra festeggia: Mentre Los Angeles brucia è Disco di Platino; Certificazioni FIMI 2026, settimana 4: riconoscimenti per Geolier, Tony Boy, Capo Plaza, Annalisa, Marco Mengoni. Certificazioni Fimi: dischi di platino per Bad Bunny e Radiohead, oro per Geolier e AnnalisaLe Certificazioni stilate da Fimi in collaborazione con Gfk nella settimana numero 4 del ... msn.com Perché Olly e gli altri Big di Sanremo 2025 hanno meno certificazioni d’oro e platinoDopo la seconda settimana in cui FIMI ha premiato il Festival di Sanremo 2025 con altre tre certificazioni d'oro, legate al successo in streaming dei brani di Achille Lauro, Giorgia e Lucio Corsi, e ... fanpage.it Certificazioni FIMI 2026, settimana 4: riconoscimenti per Geolier, Tony Boy, Capo Plaza, Annalisa, Marco Mengoni x.com Come ogni inizio di settimana arrivano le nuove certificazioni @fimitalia ! Tra singoli e album che continuano a scalare le classifiche, anche questa settimana non mancano sorprese e conferme. Swipe per scoprirli tutti. Fonte | @fimitalia Seguici per non perd - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.