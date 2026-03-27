Tre dottoresse del reparto di Malattie Infettive a Ravenna sono state interdette dalla professione per dieci mesi in seguito a un'ordinanza del Gip. L'inchiesta riguarda certificati rilasciati con l'obiettivo di ostacolare procedure di rimpatrio. Le tre professioniste hanno presentato ricorso contro l'interdizione, mentre l'indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità legali.

Per gli altri cinque indagati del reparto di Malattie Infettive era scattato solo il divieto di occuparsi dei certificati per l'idoneità ai Cpr Sarebbero tre dottoresse i sanitari del reparto di Malattie Infettive di Ravenna per cui è scattata l'interdizione dalla professione per dieci mesi disposta dal Gip di Ravenna nell'ambito dell'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. Ora, come riporta l'Ansa, le tre avrebbero depositato tramite i propri legali appello al tribunale del Riesame di Bologna. Questa la situazione, mentre l'udienza per il ricorso sarà fissata nei prossimi giorni. In pratica degli otto indagati, solo i tre interdetti hanno impugnato l'ordinanza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Medici indagati per certificati "anti-rimpatrio": in tre fanno appello contro l'interdizione

Articoli correlati

Certificati anti-rimpatrio, chiesta sospensione per 1 anno dei medici indagatiRavenna, 3 marzo 2026 – La sospensione di ciascuno di loro per un anno dall’esercizio della professione.

Migranti, ipotesi di certificati anti-rimpatrio: almeno sei medici indagati a RavennaLa polizia ha effettuato perquisizioni informatiche incentrate principalmente nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale: l’allarme de il...

Una selezione di notizie su Medici indagati

Temi più discussi: Certificati anti-Cpr, la gip: Dai medici indagati a Ravenna un'aperta contestazione del sistema di gestione dell'immigrazione clandestina; Certificati anti-Cpr, il Gip: Dai medici aperta contestazione del sistema; Certificati anti-rimpatrio, interdizione per tre medici. Per il giudice c'è una aperta contestazione al sistema; Ravenna, dai medici indagati contestazione del sistema di gestione dei migranti.

Certificati anti-Cpr, tre medici fanno appello contro la misura interdittivaLe tre dottoresse sospese per dieci mesi, con misura cautelare di interdizione dalla professione disposta dal Gip di Ravenna nell'ambito dell'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio, hanno depositato ... rainews.it

Immigrazione e ideologia: i dettagli dell’inchiesta sui medici di Malattie infettiveI dettagli dell'inchiesta sull'ospedale di Ravenna: 8 medici indagati con l'accusa di certificati falsi per evitare il trasferimento di stranieri ai centri per il rimpatrio ... ravennaedintorni.it

Vallo della Lucania (Salerno), tre medici indagati per violazione del contratto di esclusiva: I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania (Salerno) hanno dato esecuzione a un’ordinanza con la quale è stata disposta nei confronti di - facebook.com facebook

Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due medici #benevento x.com