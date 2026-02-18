Visite anti-rimpatrio quasi tutti indagati i medici di Malattie Infettive | raffica di no al Cpr

I medici del reparto di Malattie Infettive di Ravenna sono sotto inchiesta perché hanno rifiutato di visitare i richiedenti asilo nel Cpr. La loro decisione ha provocato una serie di respingimenti e ritardi nelle pratiche di rimpatrio. La procura ha aperto un’indagine per capire se ci siano violazioni delle norme sanitarie e delle procedure di accoglienza. Quasi tutti i medici coinvolti sono stati iscritti nel registro degli indagati. La questione ha sollevato polemiche sui controlli e le responsabilità nel sistema di gestione delle persone trattenute.

Ravenna, 18 febbraio 2026 – Lui aveva palpeggiato sette lavoratrici tra la stazione e la biblioteca Classense. E l’altro era diventato celebre alla cronache locali dopo avere distrutto la pensilina del bus davanti alla stazione ferroviaria e avere commesso un furto in un supermercato di via Diaz. Si tratta rispettivamente di un senegalese di 25 anni e di un 26enne del Gana. Due storie di vita differenti con un denominatore comune: in entrambi i casi i certificati medici avevano portato al diniego per il trasferimento in un centro di permanenza per i rimpatri (cpr). Salvini sui medici di Ravenna indagati per ‘certificati anti-rimpatrio’: “Da licenziamento, radiazione e arresto” Irregolari ma non idonei insomma: tuttavia con motivazioni ritenute fin qui dagli inquirenti assenti o arbitrarie tanto che è ora emerso che entrambi i medici che avevano compilato quei documenti, sono indagati nell’ambito della clamorosa inchiesta della polizia sui mancati nulla osta ai rimpatri di extracomunitari bloccati via via dalle forze dell’ordine perlopiù dopo avere commesso reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

