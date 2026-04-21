Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell’Imperatore Giallo nell’Anno Bingwu | Figli e Figlie della Cina da tutto il Mondo Onorano Congiuntamente Xuanyuan Huangdi

Il 19 aprile si è tenuta a Xinzheng, nella municipalità di Zhengzhou, la cerimonia di venerazione degli antenati nella terra natale dell'Imperatore Giallo, in occasione dell'Anno Bingwu. Alla manifestazione hanno partecipato figli e figlie della Cina provenienti da diverse parti del mondo. L'evento si è svolto nel terzo giorno del terzo mese lunare e ha coinvolto persone di varie età che hanno onorato la memoria degli antenati.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE ZHENGZHOU, China, 21 aprile 2026 PRNewswire — Il 19 aprile, terzo giorno del terzo mese lunare, la Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell’Imperatore Giallo nell’Anno Bingwu si è svolta a Xinzheng, nella municipalità di Zhengzhou. L’edizione di quest’anno mantiene il tema «Stesse radici, stesso antenato, stessa origine; pace, armonia e concordia». Circa 5000 figli e figlie della Cina provenienti da tutto il mondo si sono riuniti nel complesso per rendere omaggio a Xuanyuan Huangdi, l’antenato culturale della nazione cinese, augurando prosperità alla Patria e pace al mondo. L’Imperatore Giallo è considerato l’antenato comune della nazione cinese.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell’Imperatore Giallo nell’Anno Bingwu: Figli e Figlie della Cina da tutto il Mondo Onorano Congiuntamente Xuanyuan Huangdi Notizie correlate In 370mila ad Assisi per San Francesco. Conclusa la venerazione delle spoglie mortali, pellegrini da tutto il mondoAssisi (Perugia), 23 marzo 2026 – Si è conclusa la venerazione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco, nell’ottavo centenario della morte,... Ultramarines, i figli prediletti dell’ImperatoreHanno protratto i mondi di Ultramar per millenni, sterminando tyranidi e tenendo alto l’onore dell’Imperium. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell'Imperatore Giallo nell'Anno Bingwu: Figli e Figlie della Cina da tutto il Mondo Onorano Congiuntamente Xuanyuan Huangdi; Sostenibilità, a Taranto nuova tappa Salone della CSR e dell’Innovazione sociale; Camminare a passo svelto o fare le scale, così cala il rischio di 8 malattie; Usa-Iran, giornata chiave per i negoziati. Trump: Oggi accordo in Pakistan. Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell'Imperatore Giallo nell'Anno Bingwu: Figli e Figlie della Cina da tutto il Mondo Onorano Congiuntamente Xuanyuan ...ZHENGZHOU, China, 21 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Il 19 aprile, terzo giorno del terzo mese lunare, la Cerimonia di Venerazione degli Antenati nella Terra Natale dell'Imperatore Giallo nell'Anno Bingwu ... adnkronos.com Venerdì non prendere altri impegni. Uscite prima dal lavoro, chiamate l’amico che si prende bene e l’amica che canta e venite alla cerimonia Blues del Bachelite cLab. Ogni benedetto venerdì - facebook.com facebook