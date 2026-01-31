Ultramarines i figli prediletti dell’Imperatore

Gli Ultramarines, i soldati più fedeli dell’Imperatore, continuano a difendere i mondi di Ultramar da millenni. Hanno combattuto contro i tyranidi e mantenuto alta la gloria dell’Imperium, senza mai arrendersi. La loro presenza resta una garanzia di forza e fedeltà nel vasto universo.

Hanno protratto i mondi di Ultramar per millenni, sterminando tyranidi e tenendo alto l'onore dell'Imperium. In una galassia in cui la lotta ai Poteri Perniciosi, agli xenos e agli eretici sembra non avere mai sosta, la presenza di un capitolo di Adeptus Astartes come quello degli Ultramarines nobilita oltremodo la meritata di fama di figli prediletti dell'Imperium. Veri e propri primi tra i pari, i figli di Roboute Guilliman sono considerarti la quintessenza dello Space Marine. Fedeli all'ossessione al Codex Astartes, dalla loro fortezza monastero di Maccragge, questi soldati non si limitano a combattere in nome dell'Imperium, ma mostrano di aver compreso che per quanto ci venga detto, nel grim dark future di Warhammer 40k non esiste solo la guerra.

