Assisi (Perugia), 23 marzo 2026 – Si è conclusa la venerazione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco, nell’ottavo centenario della morte, un evento che in un mese, dal 22 febbraio al 22 marzo, ha portato ad Assisi oltre 370mila pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Di questi 337mila dall’Italia, 33.000 altri paesi lontani come Brasile, Stati Uniti (5.833), Tanzania, India, Corea e del Medio Oriente (9 dall’Iran). Un andamento che ha registrato 10mila fedeli di media al giorno, con punte di 18mila il sabato e la domenica ai quali si sono aggiunti, soprattutto nei fine settimana anche i visitatori non legati all’evento. Oltre 100mila partecipanti alle oltre 170 celebrazioni nella chiesa superiore della Basilica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In 370mila ad Assisi per San Francesco. Conclusa la venerazione delle spoglie mortali, pellegrini da tutto il mondo

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