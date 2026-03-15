Mineo pistola trovata in un garage | i carabinieri sequestrano l’arma e avviano indagini

I Carabinieri di Mineo hanno sequestrato una pistola trovata all’interno di un garage nel centro del paese durante un controllo di routine e un’attività investigativa. L’arma è stata immediatamente posta sotto sequestro e le indagini sono in corso per chiarire l’origine e il possibile utilizzo dell’arma. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli al momento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento dell’arma nel centro del paese. Nel corso di un’attività di controllo e di approfondimento investigativo, i Carabinieri della Stazione di Mineo hanno sequestrato una pistola rinvenuta all’interno di un garage situato nel centro abitato del paese. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando un uomo di 53 anni residente in zona si è presentato spontaneamente in caserma, dichiarando di aver scoperto un’arma da fuoco in un locale utilizzato da lui stesso. Il sopralluogo dei militari e il sequestro. Dopo aver raccolto la segnalazione, i militari si sono recati immediatamente nel garage-cantina indicato dall’uomo, dove hanno eseguito una serie di verifiche approfondite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mineo, pistola trovata in un garage: i carabinieri sequestrano l’arma e avviano indagini Articoli correlati Mineo, pistola nascosta in un garage: avviata un'indagineLo stato di manutenzione dell’arma ha indotto i carabinieri a ritenere che l'arma potesse essere stata posizionata nel locale in tempi più recenti... Studente trovato con un coltello a serramanico in classe ad Asti: i carabinieri sequestrano l’arma durante le lezioniUn minorenne ha portato un coltello a serramanico con lama di otto centimetri in una scuola superiore di Asti durante l’orario delle lezioni.