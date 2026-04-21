Centrodestra all’attacco | Basiluca copia e riscopre l’Area dello Stretto dopo otto anni

Il centrodestra ha accusato Federico Basiluca di aver ripreso, solo in prossimità delle elezioni, proposte riguardanti l’Area dello Stretto che, secondo loro, erano state già sviluppate e avviate dall’opposizione otto anni fa. L’attacco si concentra sul fatto che l’esponente politico abbia dato l’impressione di riscoprire questa tematica solo recentemente, dopo un lungo periodo di silenzio. La questione ha suscitato reazioni da entrambe le parti nel dibattito politico locale.