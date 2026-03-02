Benzina e diesel allarme rosso dopo l' attacco all' Iran | quanto può costarci la crisi dello Stretto di Hormuz
Dopo l’attacco all’Iran, i prezzi di benzina e diesel sono saliti notevolmente. La crisi nello Stretto di Hormuz ha generato tensioni che influenzano i mercati energetici. Le quotazioni sui carburanti sono aumentate e si prevedono ulteriori aumenti nelle prossime settimane. Le conseguenze si riflettono sui costi quotidiani delle famiglie italiane, già colpite da altri rincari.
E ora? Oltre agli aspetti geopolitici ci sono da valutare le conseguenze economiche. Che avranno un impatto diretto sui portafogli delle famiglie. Il rischio di un nuovo shock sui mercati è concreto, forse inevitabile. Dopo l'offensiva lanciata da Usa e Israele sull'Iran i riflettori sono puntati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
