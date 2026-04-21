Centro Ilma mano tesa dalla Regione | dopo agibilità della struttura via libera all’accreditamento

Il Centro Ilma di Gallipoli ha ottenuto l'agibilità e ora è pronto per essere accreditato. La Regione ha dato il via libera, permettendo così l'inserimento della struttura nella rete della ricerca e della sanità pubblica pugliese. La struttura, che si occupa di oncologia, si avvicina così alla piena operatività, dopo aver superato le fasi di verifica e autorizzazione.

BARIGALLIPOLI – Le acque sono state smosse e ora il futuro e l’entrata in funzione del nuovo Centro oncologico Ilma di Gallipoli, e il relativo inserimento nella rete della ricerca e della sanità pubblica pugliese, sembrano meno lontani.Dopo la sospensione della protesta dell’oncologo Giuseppe.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Centro Ilma, protocollo con la Regione in ritardo. Sciopero della fame di SerravezzaGALLIPOLI – Un’azione forte, per chiudere finalmente il cerchio, dopo gli ultimi cinque anni di richieste e attese, per accreditare il nuovo centro... Centro Ilma, il paradosso del “gigante buono” bloccato dalla burocraziaGALLIPOLI – Un investimento di 8 milioni di euro, frutto esclusivamente delle donazioni e dei sacrifici dei cittadini salentini.