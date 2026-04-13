Centro Ilma protocollo con la Regione in ritardo Sciopero della fame di Serravezza

Un centro oncologico all’avanguardia sta per essere completato lungo la provinciale tra Gallipoli e Alezio, dopo anni di attese e richieste. Tuttavia, il protocollo con la Regione non è ancora stato firmato, causando ritardi nelle procedure. Nel frattempo, un manifestante ha avviato uno sciopero della fame a Serravezza per chiedere un’accelerazione sui tempi di approvazione e l’avvio immediato dei lavori.

GALLIPOLI – Un’azione forte, per chiudere finalmente il cerchio, dopo gli ultimi cinque anni di richieste e attese, per accreditare il nuovo centro oncologico Ilma (in via di completamento nei terreni lungo la provinciale Gallipoli-Alezio), tra le strutture più innovative della Puglia e per.🔗 Leggi su Lecceprima.it Iran, venerdì i negoziati con gli Usa. Sciopero della fame della Premio Nobel Mohammadi in carcereSi terranno venerdì mattina i colloqui tra Usa e Iran, nell’ottica della de escalation dopo la tensione legata anche alla questione del nucleare di... Famiglia nel bosco, i bambini mangiano e giocano con il papà. «Nessuno sciopero della fame»I tre bambini di Catherine e Nathan, che ora vivono nella casa famiglia di Vasto senza più la mamma allontanata venerdì scorso per dissidi con gli...