Il Centro d’arte Raffaello spegne 40 candeline con un ciclo di mostre | Dalì e Stedman i protagonisti della prima

Un percorso espositivo che mette in dialogo quattro grandi maestri di fama internazionale del Novecento con altrettanti artisti contemporanei del “Centro d’arte Raffaello”. In programma dall’11 aprile fino al 19 dicembre 2026, un calendario di iniziative che la galleria palermitana ha concepito per celebrare il quarantennale di attività: un omaggio al passato, alla storia e al futuro della propria attività dal respiro sempre più internazionale. Salvador Dalì, Mario Schifano, Joan Mirò, Renato Guttuso e Nicholas Stedman, Dario Schelfi, Navarra e Marco Favata incroceranno i loro talenti e le loro sensibilità, uniti da un filo ideale che attraversa generazioni e linguaggi, restituendo il senso più autentico dell’identità del “Centro d’arte Raffaello”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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