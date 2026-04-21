Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dichiarato che, nel caso in cui il costo del gas naturale superi i 70 euro al megawattora, il governo potrebbe riattivare le centrali a carbone. La possibilità di questa misura viene considerata come una soluzione in vista di eventuali aumenti dei prezzi energetici. La decisione dipenderebbe dall’andamento del mercato del gas e dalle esigenze di approvvigionamento energetico.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha affermato che se il prezzo del gas naturale dovesse superare i 70 euro al megawattora, il governo italiano potrebbe essere costretto a riattivare le centrali a carbone. Lo ha dichiarato a margine dell’evento “Il Santo Graal dell’Energia” organizzato da Il Giornale e Moneta. Quando si riattiveranno le centrali a carbone. Pichetto Fratin ha tenuto a precisare che non si tratta di un ritorno strutturale al carbone, ma di un piano di emergenza da attivare solo in condizioni estreme. Ha affermato alla stampa: Parliamo di uno scenario emergenziale, non della normalità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Centrali a carbone, Pichetto Fratin: “Sì a riattivarle se il gas supera i 70 euro”

Gas, Pichetto Fratin: Sopra i 70 euro potremmo riattivare centrali a carbone

Notizie correlate

Dove sono le centrali a carbone in Italia? Pichetto Fratin: “Pronto a riattivarne alcune con il gas oltre i 70 euro”Roma, 20 aprile 2026 – Il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è pronto a “riattivare le centrali elettriche a...

Pichetto Fratin: «Gas a 70 euro soglia per riattivare il carbone»Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dichiarato che, se il prezzo del gas dovesse superare i 70 euro al megawattora, potrebbe...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pichetto Fratin: Con gas a 70 euro riaprono centrali a carbone; Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: Gas a 70 euro è la soglia per riattivare il carbone; Energia, Pichetto Fratin: il carbone resta una riserva se il gas vola oltre i 70 euro; Pichetto e le centrali a carbone: col gas oltre 70 € potremmo riattivarle.

Pichetto: Se il prezzo del gas sopra i 70 euro riaccendiamo le centrali a carboneIl ministro dell’Ambiente fissa il punto in cui far rientrare in funzione gli impianti dormienti di Civitavecchia e Brindisi: Cifra alta, ma è il punto di ... repubblica.it

Iran, Pichetto Fratin: Il prezzo del gas sopra i 70 euro riaccendiamo le centrali a carbone. E ribadisce il no al gas russoPichetto Fratin: No alle forniture russe, ma la chiusura di Hormuz è un problema serio È favorevole a non interrompere l'acquisto di gas russo, ... affaritaliani.it

Il ritorno al carbone resta un’ipotesi concreta in caso di crisi energetica. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha chiarito che, se il prezzo del gas dovesse superare i 70 euro al megawattora, l’Italia potrebbe valutare la riattivazione delle centrali a car - facebook.com facebook

L’instabilità nello #StrettodiHormuz riporta al centro le preoccupazioni sui mercati energetici globali. «Speriamo che venga riaperto e che riparta il confronto tra Stati Uniti e Iran», ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin #crisienergetica x.com