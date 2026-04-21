Centrali a carbone Pichetto Fratin | Sì a riattivarle se il gas supera i 70 euro

Da quifinanza.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dichiarato che, nel caso in cui il costo del gas naturale superi i 70 euro al megawattora, il governo potrebbe riattivare le centrali a carbone. La possibilità di questa misura viene considerata come una soluzione in vista di eventuali aumenti dei prezzi energetici. La decisione dipenderebbe dall’andamento del mercato del gas e dalle esigenze di approvvigionamento energetico.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha affermato che se il prezzo del gas naturale dovesse superare i 70 euro al megawattora, il governo italiano potrebbe essere costretto a riattivare le centrali a carbone. Lo ha dichiarato a margine dell’evento “Il Santo Graal dell’Energia” organizzato da Il Giornale e Moneta. Quando si riattiveranno le centrali a carbone. Pichetto Fratin ha tenuto a precisare che non si tratta di un ritorno strutturale al carbone, ma di un piano di emergenza da attivare solo in condizioni estreme. Ha affermato alla stampa: Parliamo di uno scenario emergenziale, non della normalità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Gas, Pichetto Fratin: Sopra i 70 euro potremmo riattivare centrali a carbone

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