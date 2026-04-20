Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha affermato che, nel caso in cui il prezzo del gas superasse i 70 euro al megawattora, si potrebbe rendere necessario riattivare le centrali a carbone. La dichiarazione arriva mentre si discute delle strategie energetiche e delle soglie di prezzo che potrebbero influenzare le scelte di produzione di energia nel paese. Questa ipotesi viene considerata come una possibile misura in risposta alle condizioni del mercato del gas.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dichiarato che, se il prezzo del gas dovesse superare i 70 euro al megawattora, potrebbe rendersi necessario riattivare le centrali a carbone. L’intervento è arrivato a margine dell’incontro Il Santo Graal dell'Energia, in corso a Milano. «È una cifra alta — ha spiegato — oggi siamo intorno ai 40 euro, mentre le stime iniziali erano tra i 28 e i 30 euro. Ma quello è il punto di caduta». Il ministro ha però precisato che si tratterebbe di una misura straordinaria: «Parliamo di uno scenario emergenziale, non della normalità». Pichetto ha ribadito che il carbone resta una soluzione residuale, ma ha sottolineato la necessità di essere pronti in caso di crisi energetica o forti tensioni sui prezzi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pichetto Fratin: «Gas a 70 euro soglia per riattivare il carbone»

Pichetto: Gas a 70 euro e' soglia per riattivare il carbone

Notizie correlate

Pichetto, 'gas a 70 euro è soglia per riattivare il carbone'"Se il gas supera i 70 euro al megawattora potrebbe rendersi necessario riattivare" le centrali a carbone.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il ministro Pichetto Fratin: Il gas fa il prezzo sul 75% delle ore. Meccanismo disfunzionale, dobbiamo cambiare; Energia: Pichetto assicura, non ci saranno razionamenti; Pichetto Fratin: Dialogo con Ue su Dl Energia; Iran: Pichetto rassicura su scorte gas e lavora a Piano nazionale emergenza.

Iran, Pichetto Fratin: Il prezzo del gas sopra i 70 euro riaccendiamo le centrali a carbone. E ribadisce il no al gas russoPichetto Fratin: No alle forniture russe, ma la chiusura di Hormuz è un problema serio È favorevole a non interrompere l'acquisto di gas russo, ... affaritaliani.it

Energia, Pichetto: Con gas a 70 euro riapertura centrali a carboneLa determinazione è quella della chiusura al 31 dicembre alle 25, ma in realtà le centrali a carbone al 31 dicembre 2024 erano praticamente chiuse sulla ... lapresse.it

Nuovo allarme di #Confindustria per gli effetti della guerra in #MedioOriente: fino a 21 miliardi di costi in più per l'energia delle imprese. Il ministro Pichetto Fratin: "riattiviamo le centrali a carbone" Di @francesca.capannolo.90 #GR1 - facebook.com facebook

Chissà se i somari al governo lo capiranno Pichetto Fratin è ancora lì a pensare alle centrali a carbone Poi si chiedono perché siamo il fanalino di coda dell’Europa ed abbiamo le bollette più care di tutti i paesi Ue…la responsabilità è tutta politica ed è un c x.com