Gran Bretagna 100 anni fa nasceva la Regina Elisabetta

Da tv2000.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A cento anni dalla nascita della regina Elisabetta II, Londra si appresta a organizzare diverse celebrazioni, coinvolgendo attività artistiche, iniziative legate alla natura e progetti di solidarietà. Le commemorazioni si svolgeranno in varie location della città, con eventi pubblici e privati. La ricorrenza viene considerata un momento di riflessione sulla lunga vita e sul ruolo della sovrana nel Regno Unito.

In Gran Bretagna. Londra si prepara a omaggiare i cento anni dalla nascita della regina Elisabetta II con un imponente programma di celebrazioni che intreccia arte, natura e solidarietà. Servizio di Clara Iatosti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

gran bretagna 100 anni fa nasceva la regina elisabetta
© Tv2000.it - Gran Bretagna, 100 anni fa nasceva la Regina Elisabetta

Gran Bretagna, 100 anni fa nasceva la Regina Elisabetta

Video Gran Bretagna, 100 anni fa nasceva la Regina Elisabetta

Notizie correlate

I 100 anni della Regina Elisabetta, il discorso commovente di suo figlio CarloCent’anni dopo la sua nascita, Elisabetta II continua a essere una presenza viva nella memoria collettiva del Regno Unito e del mondo.

Leggi anche: Regina Elisabetta, oggi avrebbe compiuto 100 anni: discrezione e dovere erano il suo stile

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: A cento anni dalla nascita Elisabetta II resta la regina più amata dai sudditi; Al via a Londra le celebrazioni per i 100 anni della regina Elisabetta; Che cosa ci tiene su quando c'è un collasso globale: lezioni dal riavvicinamento della Gran Bretagna all'Europa; Cento anni fa nasceva Elisabetta: le immagini e i momenti chiave del suo regno.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.