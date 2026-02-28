Centinaia di cover ancora imbustate fuochi pirotecnici ruote | chili di rifiuti raccolti dai volontari nelle dune della spiaggia di Vasto FOTO

Nelle dune della riserva marina di Vasto, volontari hanno raccolto numerosi rifiuti lasciati da visitatori, tra cui centinaia di cover ancora imbustate, fuochi pirotecnici e ruote di veicoli. L’operazione si è svolta tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, portando via chili di spazzatura e contribuendo a ripulire l’area naturale. Le attività hanno coinvolto diverse persone che si sono impegnate nel recupero dei rifiuti.

C'erano rifiuti di ogni genere fra le dune della riserva marina di Vasto che nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio i volontari hanno raccolto per restituire alla spiaggia la sua naturale bellezza. Nel corso delle operazioni sono stati raccolti, in mezzo alla vegetazione, decine di.