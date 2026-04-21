Nella produzione intitolata “Cena di Classe”, il regista utilizza effetti visivi assistiti dall’intelligenza artificiale per creare un’immagine di protagonisti più giovani rispetto al passato. Questi interventi digitali permettono di modificare l’aspetto dei personaggi, restituendo un’immagine più recente di sé stessi. La tecnologia viene applicata in modo evidente, senza nascondere le manipolazioni, per realizzare un’esperienza visiva che altera le caratteristiche fisiche dei soggetti coinvolti.

In “Cena di Classe”, il regista Francesco Mandelli si affida a un innovativo lavoro di effetti visivi per riportare indietro nel tempo i protagonisti della storia. Il progetto è stato realizzato da EDI Effetti Digitali Italiani, con il supporto di HAI Human Artificial Intelligence. Una delle sequenze più significative del film è ambientata durante un’occupazione scolastica, quando i protagonisti hanno 18 anni. Girata inizialmente con gli attori adulti, la scena è stata successivamente rielaborata attraverso sofisticate tecniche digitali per ringiovanire i volti, riportandoli all’età che avevano nel 2008. Sotto la guida del VFX Supervisor Gianluca Dainese, il team ha utilizzato numerose fotografie di riferimento degli attori da giovani, ricostruendo con precisione i loro tratti somatici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cena di Classe, ringiovanimento digitale con AI: effetti visivi innovativi

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