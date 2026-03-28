Cena di Classe | com' è nuovo film con Beatrice Arnera e Herbert Ballerina

Da giovedì 26 marzo è nelle sale cinematografiche il film “Cena di Classe”, diretto da Francesco Mandelli e scritto con Roberto Lipari e Andrea Pisani. La pellicola vede protagonisti Beatrice Arnera e Herbert Ballerina. Il film è presentato con il claim “La rimpatriata a cui nessuno vorrebbe essere invitato” e si configura come una commedia agrodolce dedicata ai temi dei Millennials.

Esce in sala da giovedì 26 marzo il film “Cena di Classe” di Francesco Mandelli. Scritto con Roberto Lipari e Andrea Pisani, il film è lanciato con il claim: “La rimpatriata a cui nessuno vorrebbe essere invitato” e ancora: “Una commedia agrodolce sui Millennials”. Una commedia generazionale dunque che arruola tutti attori emergenti e di gran successo che si calano però nei panni di loro coetanei con le vite tutte sgangherate, come capita spesso in quell'età di mezzo, a prescindere dalle generazioni. Nel cast ci sono il regista, i suoi co-scenggiatori e poi: Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Nicola Nocella, Giovanni Esposito, Ninni Bruschetta e Giulia Vecchio. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Cena di Classe": com'è nuovo film con Beatrice Arnera e Herbert Ballerina Articoli correlati Leggi anche: Amici comuni, su Paramount+ il film con Raoul Bova, Beatrice Arnera e Francesca Inaudi: quando esce in streaming Raoul Bova: “Tante coppie non funzionano, il telefono è un terzo incomodo”, il commento sul film con Beatrice ArneraRaoul Bova è protagonista di Amici Comuni, film su Paramount + dal 13 febbraio, in cui appare accanto all'attuale compagna, Beatrice Arnera. CENA DI CLASSE (2026) Trailer | Francesco Mandelli | FIlm Commedia Una raccolta di contenuti su Cena di Classe com'è nuovo film con... Discussioni sull' argomento ‘Cena di classe’, Mandelli a Milano ricrea il set del brano dei Pinguini Tattici Nucleari; CENA DI CLASSE | Introducono il regista Francesco Mandelli e il cast del film; Cena di classe. La recensione del film di Francesco Mandelli; Cena di classe, la recensione del film. L'attore parla del film "Cena di classe" e della somiglianza col frontman dei Pinguini Tattici Nucleari: "Speriamo faccia successo!" - facebook.com facebook CINEMA 3 Da venedì 27 a lunedì 30/03 "CENA DI CLASSE" Feriali e Sabato ore 20.30 Domenica ore 16.00 - 20.30 Cast: Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Antonino Bruschetta, Giovanni Esposito x.com