Cecilia Marinelli | la soprano che fonde opera e musical d’avanguardia

Cecilia Marinelli è una soprano italiana che ha iniziato la sua carriera nelle esibizioni locali, sviluppando poi un percorso che l’ha portata a esibirsi sui palcoscenici internazionali. La sua voce si distingue per la capacità di unire le tecniche dell’opera classica con elementi di musical d’avanguardia. Proveniente da una cittadina vicino al mare Adriatico, Marinelli ha partecipato a produzioni che mescolano repertori tradizionali e sperimentali.

Dalle sponde dell’Adriatico ai riflettori internazionali, la voce di Cecilia Marinelli traccia un ponte tra le radici di Sant’Elpidio a Mare e le nuove frontiere del linguaggio sonoro moderno. La soprano, che ha costruito la propria identità artistica attraverso un percorso accademico rigoroso tra Piacenza e Padova, presenta oggi un progetto discografico che sfida i confini tra opera lirica e musical, utilizzando tecnologie audio d’avanguardia per valorizzare il repertorio classico. Un percorso vocale tra rigore accademico e sperimentazione teatrale. La traiettoria artistica di Cecilia Marinelli non è frutto del caso, ma di una scelta consapevole dettata da una naturale inclinazione verso il teatro e l’espressione vocale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cecilia Marinelli: la soprano che fonde opera e musical d’avanguardia Notizie correlate Leggi anche: La soprano Rainelle Krause è morta a 37 anni: virale sui social, aveva debuttato al Metropolitan Opera Leggi anche: La Divina Commedia Opera Musical approda a Roma Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sabato 18 aprile alla Baldesio open day dedicato al tennis e al padel; La vigilanza privata individua e blocca cittadino rumeno con precedenti mentre tenta un furto al CremonaPo, scatta la denuncia; Il Comune annuncia l'estensione del sistema di videosorveglianza: più telecamere sul territorio di Cremona; Quartetto Arod al Ponchielli il 23 aprile: un quartetto d'archi giovane ed esplosivo. Da Sant’Elpidio a Mare ai palcoscenici di mezzo mondo, il soprano Cecilia Marinelli si racconta tra le note del suo album sui musicalintervista di Claudia Mazzaferro Cecilia Marinelli, soprano lirico originaria di Sant’Elpidio a Mare e trasferitasi giovanissima al nord per studiare, in occasione dell’uscita del suo nuovo album I H ... cronachefermane.it Musical e lirica si incontrano: esce il nuovo album di Maria Cecilia MarinelliUn progetto crossover tra grandi standard americani e arrangiamenti originali, con registrazioni realizzate anche a Cremona ... laprovinciacr.it