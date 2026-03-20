La soprano Rainelle Krause è morta a 37 anni | virale sui social aveva debuttato al Metropolitan Opera

La soprano statunitense Rainelle Krause è deceduta a 37 anni dopo un ricovero. Era diventata nota sui social per i video di acrobazie aeree e aveva debuttato al Metropolitan Opera lo scorso dicembre. La notizia della sua morte ha suscitato scalpore tra appassionati e colleghi. Krause era apprezzata per la sua carriera nel mondo dell’opera e per la presenza sui social media.