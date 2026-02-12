La Divina Commedia Opera Musical approda a Roma

Questa sera a Roma va in scena il musical La Divina Commedia Opera, un grande spettacolo che ha già raccolto premi e riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’oro della Società Dante Alighieri. La produzione porta in scena un’interpretazione moderna e coinvolgente del capolavoro di Dante, attirando un pubblico curioso e appassionato. La recita si svolge in un teatro affollato, tra applausi e emozioni, mentre gli attori raccontano il viaggio nell’aldilà con musica, luci e effetti speciali.

Cosa: Il kolossal teatrale La Divina Commedia Opera Musical, premiato con la Medaglia d'oro della Società Dante Alighieri.. Dove e Quando: Al Teatro Brancaccio di Roma, dal 24 febbraio al 1° marzo 2026.. Perché: Un'esperienza immersiva che fonde proiezioni 3D di ultima generazione, musiche orchestrali e coreografie acrobatiche per raccontare l'attualità del capolavoro dantesco.. L'universo poetico di Dante Alighieri si prepara a travolgere nuovamente la Capitale con una veste monumentale e tecnologicamente avanzata. La Divina Commedia Opera Musical, l'acclamato kolossal prodotto da MIC International Company, torna in Italia dopo il successo delle passate stagioni e una prestigiosa tournée internazionale in Cina.

