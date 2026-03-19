Lazio | Mattia Pd su Buoni efamily no a richiesta rimborso in un’unica soluzione

Un esponente del Partito Democratico della Lazio ha dichiarato che i beneficiari dei Buoni efamily non devono richiedere il rimborso in un’unica soluzione. Ha aggiunto che i ritardi nell’avviso pubblico avevano già creato disagi ai cittadini coinvolti. La comunicazione si focalizza sulla posizione di un rappresentante politico rispetto alla modalità di pagamento dei rimborsi.

“Dopo aver già dovuto affrontare i disagi provocati dai ritardi nell’avviso pubblico per i buoni efamily destinati alla non autosufficienza, ora le famiglie delle persone con disabilità si trovano di fronte a un nuovo, grave problema: il rischio di dover anticipare di tasca propria il contributo per circa un anno. Un onere che risulta insostenibile e che deve essere scongiurato. Per questo motivo, ho presentato un’interrogazione urgente all’Assessore regionale alle Politiche sociali, Maselli, affinché si adoperi per porre rimedio a questa ingiustizia, prima della data di apertura per la presentazione delle domande, fissata per il prossimo 15 aprile”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Mattia (Pd) su Buoni efamily, no a richiesta rimborso in un’unica soluzione Articoli correlati Lazio: Mattia (Pd), buoni efamily Regione dia risposta a famiglieEleonora Mattia chiede un avviso unico per il contributo Efamily e sollecita risposte alla Giunta Rocca. Lazio: Droghei (Pd), sui buoni eFamily serve chiarezza immediata dalla RegioneSul futuro dei buoni eFamily, destinati a supportare le persone “per la non autosufficienza”, persiste un’incertezza inaccettabile. Approfondimenti e contenuti su Lazio Mattia Pd su Buoni efamily no a... Temi più discussi: Fondi Pnrr, la Regione Lazio ha speso solo il 22% delle risorse. Faro della Corte dei Conti; Elezioni regionali 2027: Mattia (Pd), Pronti a ricostruire Lazio e Italia; Lazio: Mattia (Pd), ok ad avviso pubblico per contributo orfani femminicidio; 14 03 2026 _ Eleonora Mattia Valmontone_evento. Lazio: Mattia (Pd) su Buoni efamily, no a richiesta rimborso in un’unica soluzioneLe famiglie delle persone con disabilità rischiano di dover anticipare un contributo per un anno. La consigliera Mattia chiede interventi urgenti. romadailynews.it Lazio: Mattia (Pd), ok ad avviso pubblico per contributo orfani femminicidioL'Avviso pubblico per il contributo agli orfani di femminicidio in Lazio sarà approvato. Eleonora Mattia richiede urgenza nell'erogazione. romadailynews.it il capitano della Lazio a rischio per la semifinale di Coppa Italia - facebook.com facebook Ex calciatore di Lazio e Milan, Nesta compie oggi compie 50 anni, e non era un difensore come gli altri x.com