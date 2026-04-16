Frosinone scuole chiuse il 22 aprile per lavori sulla rete idrica | l' elenco completo

A Frosinone le scuole resteranno chiuse mercoledì 22 aprile 2026, dalle 8:30 alle 20:00, a causa di un’interruzione programmata dell’approvvigionamento idrico. La decisione è stata presa in seguito a un avviso di Acea Ato 5, che ha comunicato lavori di manutenzione e digitalizzazione sulla rete idrica. La sospensione riguarda tutte le attività educativo-didattiche previste per quella giornata.