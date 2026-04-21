Ceccano 26 quintali di rifiuti rimossi | Ora la pista di atletica è rinata

Da frosinonetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana a Ceccano, volontari, associazioni e cittadini hanno partecipato a un'operazione di pulizia lungo la pista di atletica di via Pantano. Sono stati rimossi circa 26 quintali di rifiuti, contribuendo a migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area. L’intervento ha visto l’impegno di diverse persone che hanno dedicato tempo e sforzi per restituire decoro alla zona sportiva.

Fatica, sudore e impegno civico. Sono queste le leve che hanno guidato la giornata di rigenerazione urbana promossa da Retake nel weekend a Ceccano, dove volontari, associazioni e cittadini hanno restituito decoro e vivibilità alla pista di atletica e alle strutture adiacenti in Via Pantano.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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