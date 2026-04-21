Ceccano 26 quintali di rifiuti rimossi | Ora la pista di atletica è rinata

Nel fine settimana a Ceccano, volontari, associazioni e cittadini hanno partecipato a un'operazione di pulizia lungo la pista di atletica di via Pantano. Sono stati rimossi circa 26 quintali di rifiuti, contribuendo a migliorare l’aspetto e la fruibilità dell’area. L’intervento ha visto l’impegno di diverse persone che hanno dedicato tempo e sforzi per restituire decoro alla zona sportiva.

Fatica, sudore e impegno civico. Sono queste le leve che hanno guidato la giornata di rigenerazione urbana promossa da Retake nel weekend a Ceccano, dove volontari, associazioni e cittadini hanno restituito decoro e vivibilità alla pista di atletica e alle strutture adiacenti in Via Pantano.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Roma, rimossi quintali di rifiuti tra Valle Aurelia e BalduinaRoma, 12 marzo 2026 – Duplice operazione a tutela del decoro da parte degli agenti del XIV Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale,... Leggi anche: Volontari in azione a Ceccano: "Rigeneriamo la pista di atletica e l'area verde" Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ceccano, 26 quintali di rifiuti rimossi: Ora la pista di atletica è rinata; Ceccano, rimossi 26 quintali di rifiuti: la pista di atletica rinasce grazie ai volontari; Sora – Presentato il libro di Renato Romano; Regione Lazio in Comune: Un percorso di dialogo e confronto con i sindaci del territorio. Oggi nel Santuario di Santa Maria a Fiume a Ceccano un momento di raccoglimento dopo i ripetuti episodi di vandalismo contro le statue sacre avvenuti sul territorio. Don Sebastiano: “Non c’è odio, solo amore. Questa dev’essere un’occasione per unire la chi - facebook.com facebook