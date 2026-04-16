Volontari in azione a Ceccano | Rigeneriamo la pista di atletica e l' area verde

Sabato 18 aprile 2026, a Ceccano, volontari si sono riuniti per intervenire sulla pista di atletica e sull’area verde situata in Via Pantano. L’iniziativa, promossa da Retake, è iniziata alle 8 del mattino e ha visto la partecipazione di diversi cittadini impegnati in attività di pulizia e manutenzione degli spazi pubblici. L’obiettivo è migliorare le condizioni di queste zone e promuovere un ambiente più curato e accessibile.