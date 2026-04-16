Volontari in azione a Ceccano | Rigeneriamo la pista di atletica e l' area verde
Sabato 18 aprile 2026, a Ceccano, volontari si sono riuniti per intervenire sulla pista di atletica e sull’area verde situata in Via Pantano. L’iniziativa, promossa da Retake, è iniziata alle 8 del mattino e ha visto la partecipazione di diversi cittadini impegnati in attività di pulizia e manutenzione degli spazi pubblici. L’obiettivo è migliorare le condizioni di queste zone e promuovere un ambiente più curato e accessibile.
Un nuovo passo verso il benessere, lo sport e la sostenibilità. Sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 08:00, Retake promuove una giornata di cura e rigenerazione urbana dedicata alla riqualificazione della pista di atletica e dell’area verde adiacente in Via Pantano, a Ceccano.L’iniziativa.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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