L' appartamento va a fuoco panico nel condominio | in cinque all' ospedale
Nella notte, un incendio scoppiato in un appartamento di via Alpini a Merano ha causato il panico tra i residenti. Le fiamme sono divampate intorno all’1:40 di martedì 17 febbraio, provocando il ricovero di cinque persone in ospedale. Un vicino ha chiamato i vigili del fuoco dopo aver visto il fumo uscire dalle finestre del secondo piano.
Particolarmente serie le condizioni della donna residente nell'abitazione da cui è partito il rogo: l'hanno portata in salvo con l'autoscala, ma aveva già in atto una grave intossicazione da fumo I vigili del fuoco meranesi si sono subito fiondati sul posto e sin dai primi istanti hanno capito che la situazione era estremamente delicata: l’appartamento interessato era stato completamente invaso dal fumo e si sospettava la presenza di una persona all’interno, cosa confermata nei fatti qualche minuto dopo. Un primo equipaggio dotato di autorespiratori è intervenuto immediatamente per la ricerca e il salvataggio di una donna, nonché per le operazioni di spegnimento.🔗 Leggi su Trentotoday.it
