Getta la cocaina nel giardino di una casa | finisce in manette

Un uomo è stato arrestato dopo aver gettato della cocaina nel giardino di una abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nelle zone periferiche della città, dove si svolgevano operazioni contro lo spaccio di droga. Durante le attività, sono state trovate e sequestrate sostanze stupefacenti, e l’uomo è stato condotto in caserma. La vicenda si inserisce in una serie di interventi contro il traffico illecito nelle aree di confine urbane.

Ancora un colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree periferiche della città. Nella tarda mattinata di mercoledì, una pattuglia della stazione di Pontelagoscuro era impegnata in un servizio di controllo del territorio quando, passando in via della Ricostruzione, ha notato un soggetto che destava sospetti. I carabinieri hanno quindi deciso di sottoporlo a un controllo ma, non appena gli si sono avvicinati per chiedergli i documenti, l’uomo è scappato, iniziando a correre. I militari si sono quindi messi immediatamente all’inseguimento. Nel corso delle concitate fasi in cui veniva rincorso a piedi, i carabinieri hanno notato che l’uomo, nel tentativo di sbarazzarsene, aveva lanciato a terra un involucro, subito recuperato dai militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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