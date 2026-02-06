Famiglia sterminata dal monossido scoperta choc sulla telefonata del figlio ai soccorritori

Una telefonata disperata arrivata poco prima delle 20 ha fatto scattare i soccorsi. Un’auto dei vigili del fuoco e un’ambulanza si sono precipitate sull’onda di una segnalazione che parlava di una famiglia in difficoltà. Quando sono entrati nell’appartamento, hanno trovato i membri della famiglia ormai senza vita, vittime di un’intossicazione da monossido. La scena ha lasciato tutti scioccati, ancora da capire cosa abbia causato questa tragedia.

Una chiamata disperata, arrivata in centrale poco prima delle 20, ha dato il via a una corsa contro il tempo che si sarebbe trasformata in tragedia. Dall’altra parte del telefono un ragazzo di 22 anni chiede aiuto con voce sempre più affannata: “Mia sorella sta male, non sappiamo cos’ha”. È l’inizio di una sequenza drammatica che, minuto dopo minuto, precipita in modo irreversibile. La voce è quella di Hajdar Kola, che chiama il 112 dalla casa di famiglia. Nella stanza accanto la sorella quindicenne Xhesika, detta Jessica, è priva di sensi. In casa ci sono anche i genitori, Arti e Jonida. Durante la telefonata, come riportato da Repubblica, la situazione degenera improvvisamente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La tragedia si è consumata mercoledì a Porcari, in provincia di Lucca.

La serata di martedì 4 febbraio si è trasformata in un dramma per una famiglia di Rughi, frazione di Porcari.

