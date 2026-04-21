CdS – Rivoluzione Real Madrid tutte le possibili mosse di mercato dopo il fallimento stagionale | in partenza nomi pazzeschi!

Dopo una stagione deludente, il club spagnolo sta valutando diverse mosse di mercato. Si parla di cessioni di giocatori chiave e di possibili interventi per rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide. Al momento, non ci sono state smentite ufficiali rispetto alle voci circolate, che indicano cambiamenti significativi nel roster. La situazione si evolve e le decisioni saranno annunciate nelle prossime settimane.

2026-04-20 11:46:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: MADRID (SPAGNA) – Una stagione senza trofei non può che essere considerata fallimentare per un club come il Real Madrid che, dopo l’eliminazione nei quarti della Champions League per mano del Bayern Monaco e con il Barcellona che si avvia a trionfare nella Liga, inizia a ragionare su una possibile rivoluzione. Real Madrid verso la rivoluzione. In bilico prima di tutto è la posizione del tecnico Alvaro Arbeloa, chiamato a sostituire in corsa l’esonerato Xabi Alonso e criticato in Spagna per alcune scelte fatte...🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Rivoluzione Real Madrid, tutte le possibili mosse di mercato dopo il fallimento stagionale: in partenza nomi pazzeschi! Notizie correlate Leggi anche: CdS – l’addio è probabile. I nomi dei possibili sostituti Leggi anche: Iran, tutte le possibili mosse di Trump: si tenta una sortita diplomatica Tutti gli aggiornamenti Rivoluzione Real Madrid, tutte le possibili mosse di mercato dopo il fallimento stagionale: in partenza nomi pazzeschi!Eliminati nei quarti di Champions League per mano del Bayern Monaco, i 'blancos' ragionano sul futuro e si profilano le cessioni di alcuni big: i dettagli ... corrieredellosport.it Rivoluzione Real Madrid, lista di otto giocatori in uscita: rischiano anche Vinicius e BellinghamDopo la deludente stagione che sta per concludersi, il Real Madrid è deciso a operare una rivoluzione nella rosa, per volere diretto del presidente Florentino ... fanpage.it