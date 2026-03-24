Gli Stati Uniti stanno cercando di avviare un dialogo con l’Iran, con l’ex presidente che ha annunciato la possibilità di colloqui tra le due nazioni. L’annuncio è arrivato lunedì e rappresenta un tentativo di avvicinamento diplomatico in un periodo di tensioni tra le parti. Non sono stati comunicati dettagli sul contenuto o sui tempi di eventuali incontri.

Gli Stati Uniti provano ad avviare un’iniziativa diplomatica in Iran. Lunedì, Donald Trump ha affermato che si sarebbero tenuti dei colloqui tra Washington e Teheran. «Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America e l’Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente», ha dichiarato, per poi annunciare uno stop di cinque giorni agli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane. Al contempo, indiscrezioni di stampa hanno rivelato che potrebbe tenersi a breve un incontro a Islamabad tra alti funzionari di Washington e di Teheran. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran, tutte le possibili mosse di Trump: si tenta una sortita diplomatica

Articoli correlati

Iran, Trump alza il tiro e ora valuta attacco a Teheran: le possibili mosse del presidente(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l’Iran dopo che le discussioni preliminari tra...

Venezuela, il piano americano dopo Maduro: le possibili mosse di TrumpIl presidente americano continua ad essere protagonista nella sua azione in Venezuela.

Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN

Tutti gli aggiornamenti su Iran tutte le possibili mosse di Trump...

Temi più discussi: Indagine sull’attacco mortale e illegale degli Usa contro una scuola in Iran; Guerra in Iran, non solo benzina: tutti gli aumenti causati dal conflitto; Gli Stati Uniti hanno già perso la guerra contro l’Iran: parola di John Mearsheimer; Frattura scomposta | La guerra in Iran sta spaccando la destra americana.

Iran, tutte le possibili mosse di Trump: si tenta una sortita diplomaticaDonald Trump annuncia un’iniziativa diplomatica, mentre l'Iran smentisce. Intanto la figura di Vance torna a prendere quota ... panorama.it

Cosa sappiamo di questi presunti negoziati tra Stati Uniti e IranMolto poco per ora, oltre a qualche contatto preliminare: Trump dice che sono in corso e molto «produttivi», l'Iran nega che siano mai cominciati ... ilpost.it

#Iran, il #Qatar "sostiene ogni sforzo diplomatico" per porre fine alla guerra - facebook.com facebook

Iran, Mohammad Bagher Zolghadr nuovo capo della Sicurezza nazionale: chi è il successore di Larijani x.com