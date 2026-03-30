In vista della possibile partenza, si fanno avanti voci riguardanti i potenziali sostituti di un allenatore dell’Inter. Nei prossimi giorni si svolgerà un incontro a Milano tra il dirigente, la proprietà e un rappresentante tecnico, considerato un momento di confronto. L’appuntamento, definito interlocutorio, potrebbe essere determinante per definire il futuro dello staff tecnico della squadra.

2026-03-30 08:36:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: MILANO – In casa Inter l’incontro in programma a giorni tra Chivu, dirigenza e proprietà viene definito come interlocutorio, ma sarà comunque occasione preziosa di confronto. Servirà a gettare le basi per la prossima estate, in attesa ovviamente di capire come finirà la stagione. Tutte le parti in causa si augurano che l’ultimo tratto del percorso regali le soddisfazioni attese, in modo da poter poi sfruttare il mercato per consolidare il progetto. Lo scudetto ed eventualmente anche la Coppa Italia sarebbero la base di partenza giusta per continuare a costruire, senza dover mettere in discussione le fondamenta del progetto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – l’addio è probabile. I nomi dei possibili sostituti

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