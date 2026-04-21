Cavalli al macello tra irregolarità e vuoti nei controlli | la nuova inchiesta di Animal Equality in Emilia-Romagna

Un’indagine condotta da Animal Equality Italia ha evidenziato problemi in un macello equino situato nella provincia di Reggio Emilia. Secondo il rapporto, vengono svelate irregolarità legate all’ingresso di cavalli provenienti dall’estero e a controlli insufficienti. Inoltre, è stato riscontrato che un animale non destinato alla produzione di carne era presente nel processo di lavorazione. La relazione mette in luce criticità nelle procedure di gestione e controllo del macello.

Un’inchiesta di Animal Equality Italia denuncia gravi irregolarità in un macello equino in provincia di Reggio Emilia: cavalli esteri, controlli carenti e persino un animale non destinato al consumo finito nella filiera della carne.🔗 Leggi su Fanpage.it Emilia-Romagna, inchiesta choc di Animal Equality in macello di cavalli Notizie correlate Controlli nei centri revisione tra Acireale e Catania: irregolarità e denunciaLa polizia ha rafforzato i controlli su tutto il territorio provinciale per contrastare irregolarità nel settore della circolazione stradale. Il libro di Animal Equality Italia “La fabbrica della carne” arriva in libreria. Peter Singer: «Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita»È arrivato in libreria “La fabbrica della carne”, il libro scritto da Animal Equality Italia e pubblicato da il Millimetro, presentato nei giorni... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pochi controlli, la nuova denuncia di Animal Equality su un macello equino; Cavalli come cani e gatti: il Parlamento accelera, Animal Equality alla Camera scuote la politica; Animal Equality interviene alla Camera dei Deputati sulle proposte di legge per il riconoscimento degli equidi come animali di affezione; Carne di cavallo illegale nel piatto: farmaci vietati e animali malati, l’inchiesta che scuote l’Italia. Cavalli al macello tra irregolarità e vuoti nei controlli: la nuova inchiesta di Animal Equality in Emilia-RomagnaUn’inchiesta di Animal Equality Italia denuncia gravi irregolarità in un macello equino in provincia di Reggio Emilia: cavalli esteri, controlli carenti e persino un animale non destinato al consumo ... fanpage.it Pochi controlli, la nuova denuncia di Animal Equality su un macello equinoPochi controlli e poco approfonditi Alcuni esemplari provenivano dalle corse ippiche, dove a volte si somministrano farmaci ... rainews.it Cavalli come cani e gatti: il Parlamento accelera, Animal Equality alla Camera scuote la politica - facebook.com facebook