Il libro di Animal Equality Italia La fabbrica della carne arriva in libreria Peter Singer | Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita
Animal Equality Italia ha pubblicato il libro “La fabbrica della carne”, che ora si trova in libreria. La causa è la crescente consapevolezza sui metodi di produzione della carne, che ha spinto l’organizzazione a scrivere questo volume. Peter Singer, filosofo noto per le sue battaglie etiche, ha detto che si tratta di un libro capace di cambiare le opinioni di molte persone. Il volume è stato presentato di recente all’Auditorium di Radio Popolare a Milano, attirando l’attenzione di un pubblico interessato.
È arrivato in libreria “La fabbrica della carne”, il libro scritto da Animal Equality Italia e pubblicato da il Millimetro, presentato nei giorni scorsi all’Auditorium di Radio Popolare di Milano. Un’opera che porta il lettore dentro i luoghi più inaccessibili dell’industria alimentare – allevamenti e macelli – per raccontare con chiarezza e senza filtri cosa accade agli animali allevati a scopo alimentare e in che modo le inchieste e le campagne dell’organizzazione stanno provando a cambiare il sistema. «Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita». Parole che sintetizzano l’intento del volume: non solo informare, ma spingere a interrogarsi su responsabilità individuali e collettive legate al consumo quotidiano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
